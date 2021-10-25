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25 жовтня 2021, 18:28 3

У столиці рівень захворюваності на грип та ГРВІ наближається до епідпорогу

25 жовтня 2021, 18:28 3
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У Києві за 42-й тиждень 2021 року зареєстровано 20 386 громадян, які захворіли на грип та ГРВІ, зокрема на COVID-19

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації з посиланням на міський центр із контролю та профілактики хвороб МОЗ, передає RegioNews.

Наразі рівень захворюваності нижче за епідемічний поріг на 13,8%, нині показник захворюваності становить 688,2.

Загалом у столиці спостерігається зростання захворюваності на 29,1% порівняно з попереднім тижнем, яке сталося за рахунок і дорослого, і дитячого населення. Так, дітей захворіло - 8 193 (зростання на 9,9%), дорослих - 12 193 людини (зростання на 46,2%), - наголошується в повідомленні.

У ньому уточнюється, що в структурі захворюваності діти становлять 40,2%, а під час попереднього тижня - 47,2%. З них 50,2% - діти шкільного віку.

До медичних закладів за останній тиждень госпіталізували 2 021 людину, з них 224 дитини, - резюмують у КМДА.

Як повідомлялося, у вересні у МОЗ передбачали, що в Україні циркулюватимуть чотири штами грипу.

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