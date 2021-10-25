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25 октября 2021, 18:28 3

В столице уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ приближается к эпидпорогу

25 октября 2021, 18:28 3
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Фото из открытых источников
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В Киеве за 42-ю неделю 2021 года зарегистрировано 20 386 граждан, заболевших гриппом и ОРВИ, в частности COVID-19

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на городской центр по контролю и профилактике болезней Минздрава, передает RegioNews.

Сейчас уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 13,8%, сейчас показатель заболеваемости составляет 688,2.

В целом в столице наблюдается рост заболеваемости на 29,1% по сравнению с предыдущей неделей, который произошёл за счет взрослого и детского населения. Так, детей заболело - 8 193 (рост на 9,9%), взрослых - 12 193 человека (рост на 46,2%), - отмечается в сообщении.

В нем уточняется, что в структуре заболеваемости дети составляют 40,2%, а во время предыдущей недели - 47,2%. Из них 50,2% - дети школьного возраста.

В медицинские учреждения за последнюю неделю госпитализировали 2 021 человека, из них 224 ребенка, - резюмируют в КГГА.

Как сообщалось, в сентябре в Минздрав предсказывали, что в Украине будут циркулировать четыре штамма гриппа.

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