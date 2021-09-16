МОЗ: в Україні циркулюватимуть чотири штами грипу

У новому епідсезоні в Україні очікується циркуляція 4 штамів грипу. Вакцинуватися від грипу варто насамперед медикам, вчителям, літнім людям, людям з хронічними захворюваннями та вагітним

Про це у Facebook повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

За прогнозом Всесвітньої організації охорони здоров’я, у новому епідсезоні в Україні ймовірно циркулюватимуть 4 штами вірусу грипу: вірус, подібний A/Victoria/2570/2019(H1N1)pdm09; вірус, подібний A/Cambodia/e0826360/2020(H3N2); вірус, подібний В/Washington/02/2019(лінія B Victoria); вірус, подібний B/Phuket/3073/2013(лінія B/Yamagata), - йдеться у повідомленні.

У МОЗ наголосили, що вакцинуватся від цих штамів найкраще до початку циркуляції вірусів грипу - у вересні -жовтні, щоб утворився імунітет і достатня кількість захисних антитіл.

Зазначається, що щеплення можна робити й пізніше, навіть якщо у регіоні уже зафіксовано сезонні спалахи захворюваності. Всупереч поширеному міфу, це не послаблює, а посилює здатність організму протистояти грипу.

У першу чергу варто вакцинуватися від грипу медичним працівникам, які мають більший ризик захворіти на грип через особливості професії, а також вагітним, для яких грип може мати серйозні наслідки. В МОЗ наголошують, що вакцинація від грипу безпечна на всіх етапах вагітності.

Окрім цього вакцинація від грипу показана літнім людям від 65 років, чий імунітет із віком стає менш ефективним у боротьбі з грипом, та людям із хронічними захворюваннями, учителям, соціальним працівникам та усім, хто працює в місцях скупчення людей.

Вакцинація проти грипу належить до рекомендованих - її немає у національному календарі профілактичних щеплень, тому вакцину можуть закуповувати коштом місцевих бюджетів, підприємств або ж власним коштом.

У міністерстві наголошують, що в умовах епідемії COVID-19 особливо актуальною є вакцинація, зокрема від сезонного грипу.

Вакцина від COVID-19 не є аналогом вакцини проти відповідних штамів грипу, і навпаки, - наголошують в МОЗ.

Як повідомлялося, у Києві захворюваність на грип та ГРВІ зростає, та епідпоріг не перевищений.

Раніше у МОЗ прогнозували циркуляцію трьох штамів грипу цієї осені.