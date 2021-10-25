У Києві при посиленні карантину дітей не пускатимуть в ТРЦ без дорослих

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У Києві в разі введення "червоної" зони карантину неповнолітні зможуть відвідувати ТРЦ тільки разом з дорослими

Як пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Київської міської державної адміністрації, таке рішення ухвалила постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) КМДА.

При цьому в того, хто супроводжує, повинен бути негативний ПЛР-тест або COVID-сертифікат.

Крім того, в разі локдауну також у столиці додатково введуть такі заборони:

перебування без захисних масок на територіях закладів охорони здоров’я та освіти, у підземних переходах, на зупинках громадського транспорту та на інших територіях загального користування у разі неможливості дотримання фізичної дистанції не менше 1 метра;

діяльність хостелів (дозволяється за умови наявності у всіх клієнтів та робітників закладу негативного ПЛР-тесту строком дії 72 години або COVID-сертифіката);

відвідування сторонніми особами установ і закладів соціального захисту (дозволяється за умови наявності у відвідувачів та робітників закладу негативного ПЛР-тесту строком дії 72 години або COVID-сертифіката) та інше.

Раніше повідомлялося, що вже найближчими днями Київ може перейти до "червоної" зони, адже підстави для цього є.