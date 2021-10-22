Стало відомо, які обмеження будуть у Києві після введення червоної зони

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У Києві місцева влада запровадила нові карантинні обмеження, однак вони набудуть чинності після переведення столиці у "червону зону"

Про це пише RegioNews з посиланням на заяву мера столиці Віталій Кличка

Зокрема, забороняється приймати відвідувачів у закладах харчування. Дозволяється тільки за умови наявності у відвідувачів та робітників закладу негативного ПЛР-тесту (строк дії 72 години) або COVID-сертифікату

Припиняється діяльність закладів готельної сфери. Умова роботи - наявність у клієнтів та робітників закладу негативного ПЛР-тесту (строк дії 72 години) або COVID-сертифікату.

Відвідування родиною та сторонніми особами установ і закладів соціального захисту дозволяється за умови наявності у відвідувачів та робітників закладу негативного ПЛР-тесту (строк дії 72 години) або COVID-сертифікату.

Робота спортзалів та фітнес-центрів дозволяється за умови наявності у відвідувачів та робітників закладу негативного ПЛР-тесту (строк дії 72 години) або COVID-сертифікату. Дозволяється відвідування спортсменами національних збірних команд України та їх тренерами.

Проведення масових заходів:

можливо за умови наявності у відвідувачів та робітників закладу негативного ПЛР-тесту (строк дії 72 години) або COVID-сертифікату,

дозволяється проведення спортивних заходів без глядачів.

Обмежується доступ відвідувачів до приміщень ЦНАПів, Управлінь праці та соціального захисту населення, Управлінь пенсійного фонду, за винятком виключних випадків. Дозволяється за умови наявності у відвідувачів та працівників негативного ПЛР-тесту (строк дії 72 години) або COVID-сертифікату.

Громадський транспорт

Громадський транспорт продовжує роботу в звичному режимі за умови дотримання перевезення кількості пасажирів не більш, як передбачено в реєстраційних документах транспортного засобу.

Робота закладів освіти

Припиняють відвідання навчальних закладів з 23 жовтня до 8 листопада: канікули для школярів тривають з 23 до 31 жовтня.

Дитячі садочки продовжують свою роботу в звичному режимі за умови 100% вакцинації усього персоналу.

Працюють інші навчальні заклади, всі працівники яких отримали сертифікат про повний курс вакцинації від COVID-19.

Крім цього обмежується робота спортивних залів. Вони зможуть продовжувати працювати за умови, якщо відвідувачі та персонал матимуть COVID-сертифікати або ПЦР-тест, який було зроблено не раніше ніж за 72 години до відвідування закладу.

Нагадаємо, що Кличко анонсував червону зону у Києві найближчим часом. За словами очільника столиці питання буде винесене на розгляд Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.