В "красных" зонах по-новому будут начислять субсидии
Для получателей субсидий в "красных" зонах адаптивного карантина изменится порядок расчета выплат
Как передает RegioNews, об этом сообщили в Министерстве социальной политики.
Так, расчет жилищных субсидий на период карантина для "красной" зоны будет проводиться с учетом увеличенных на 50% социальных нормативов, в пределах которых дается субсидия на холодную и горячую воду, водоотведение, электроэнергию и природный газ.
При этом, стандартные социальные нормативы выглядят следующим образом:
- холодная вода - 2 кубометра на человека (при наличии горячей воды) и 3,6 кубометра (при отсутствии горячей воды)
- горячая вода - 1,6 кубометра на одного человека в месяц
- водоотведение - 3,6 кубометра на одного человека в месяц
- газ - при наличии плиты и горячей воды 3,3 кубометра на одного человека в месяц; при наличии плиты и без горячей воды 5,4 кубометра; при наличии газовой плиты и газовой колонки 10,5 кубометров;
- электроэнергия - 70 кВт*ч в месяц на семью из одного человека и дополнительно 30 кВт*ч в месяц на каждого другого члена семьи, но не более 190 кВт*ч в месяц.
Напомним, ранее в Кабмине сообщали, что планируют просить Верховную Раду внести изменения в государственный бюджет на 2021 год. На жилищные субсидии нужно еще 12 млрд гривен до конца года.
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