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24 октября 2021, 15:13 1756

В "красных" зонах по-новому будут начислять субсидии

24 октября 2021, 15:13 1756
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Фото: из открытых источников
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Для получателей субсидий в "красных" зонах адаптивного карантина изменится порядок расчета выплат

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Министерстве социальной политики.

Так, расчет жилищных субсидий на период карантина для "красной" зоны будет проводиться с учетом увеличенных на 50% социальных нормативов, в пределах которых дается субсидия на холодную и горячую воду, водоотведение, электроэнергию и природный газ.

При этом, стандартные социальные нормативы выглядят следующим образом:

  • холодная вода - 2 кубометра на человека (при наличии горячей воды) и 3,6 кубометра (при отсутствии горячей воды)
  • горячая вода - 1,6 кубометра на одного человека в месяц
  • водоотведение - 3,6 кубометра на одного человека в месяц
  • газ - при наличии плиты и горячей воды 3,3 кубометра на одного человека в месяц; при наличии плиты и без горячей воды 5,4 кубометра; при наличии газовой плиты и газовой колонки 10,5 кубометров;
  • электроэнергия - 70 кВт*ч в месяц на семью из одного человека и дополнительно 30 кВт*ч в месяц на каждого другого члена семьи, но не более 190 кВт*ч в месяц.

Напомним, ранее в Кабмине сообщали, что планируют просить Верховную Раду внести изменения в государственный бюджет на 2021 год. На жилищные субсидии нужно еще 12 млрд гривен до конца года.

красная зона Минсоцполитики субсидия выплаты коммунальные услуги

 
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