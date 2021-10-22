У monobank виникли проблеми при проведенні транзакцій з карткою VISA

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Клієнти monobank заявляють про проблеми при проведенні транзакцій з карткою VISA

Інформацію про збій у системі підтвердили на гарячій лінії monobank, передає RegioNews з посиланням на УНІАН.

При спробі скористатися карткою, на екранах смартфонів з'являється повідомлення про технічний збій.

Як відзначили в monobank, на цей момент спостерігаються проблеми при проведенні платіжних операцій з картами VISA.

Платіжна система видає помилку як при спробі здійснити транзакцію онлайн-платежем, так і при спробі оплатити покупку в магазині за допомогою картки.

У банку зазначили, що зараз проводяться роботи з усунення проблеми. Причини збою на цей момент ще не з'ясовано.

Як повідомлялося, у серпні трапився технічний збій у Київському метро: не поповнюються транспортні картки і неможливо придбати разові поїздки.