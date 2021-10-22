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22 октября 2021, 20:54 28

У monobank возникли проблемы при проведении транзакций с картой VISA

22 октября 2021, 20:54 28
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Фото из открытых источников
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Клиенты monobank заявляют о проблемах при проведении транзакций с картой VISA

Информацию о сбое в системе подтвердили на горячей линии monobank, передает RegioNews со ссылкой на УНИАН.

При попытке воспользоваться картой, на экранах смартфонов появляется сообщение о техническом сбое.

Как отметили в monobank, на данный момент наблюдаются проблемы при проведении платежных операций с картами VISA.

Платежная система выдает ошибку как при попытке совершить транзакцию онлайн-платежом, так и при попытке оплатить покупку в магазине с помощью карты.

В банке отметили, что сейчас проводятся работы по устранению проблемы. Причины сбоя на данный момент еще не выяснены.

Как сообщалось, в августе случился технический сбой в Киевском метро: не пополняются транспортные карты и невозможно приобрести разовые поездки.

банки ошибки проблемы банковская карточка

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