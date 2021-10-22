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22 жовтня 2021, 18:49 6

Київське КП "Плесо" знову обшукують - тепер через заподіяння шкоди довкіллю

22 жовтня 2021, 18:49 6
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Фото з відкритих джерел
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Національна поліція України здійснює в КП "Плесо" обшуки із застосуванням обмежених заходів до співробітників підприємства

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації, передає RegioNews.

Слідчі дії пов’язані із фактом забруднення невідомими особами водойми оз. Опечень-5 у 2019 році. У той час на виконання припису Держекоінспекції КП "Плесо", згідно зі своїми повноваженнями, звернулося до Київської аварійно-рятувальної служби, яка ліквідувала наслідки зазначеного забруднення. Зазначимо, що винних у скоєнні цього правопорушення досі не було знайдено, - зазначено в повідомленні.

Обшуки здійснюються за обвинуваченням КП "Плесо" у заподіянні шкоди довкіллю та порушенні законодавства про охорону водних ресурсів, з огляду на те, що КП "Плесо" є балансоутримувачем цього водоймища.

Як повідомлялося, Київська прокуратура провела обшуки на КП "Плесо" у справі про розтрату 5 млн грн.

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