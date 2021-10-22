16:55  22 октября
Аваков заболел коронавирусом и самоизолировался
11:18  22 октября
"Киевтеплоэнерго" заговорило о веерных отключениях электроэнергии в столице
17:49  22 октября
Оккупанты на Донбассе ранили двух наших бойцов
UA | RU
UA | RU
22 октября 2021, 18:49 6

Киевское КП "Плесо" снова обыскивают - теперь из-за причинения вреда окружающей среде

22 октября 2021, 18:49 6
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Национальная полиция Украины осуществляет в КП "Плесо" обыски с применением ограниченных мер к сотрудникам предприятия

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, передает RegioNews.

Следственные действия связаны с фактом загрязнения неизвестными лицами водоема ОС. Опечень-5 в 2019 году. В то время во исполнение предписания Госэкоинспекции КП "Плесо", согласно своим полномочиям, обратилось в Киевскую аварийно-спасательную службу, которая ликвидировала последствия указанного загрязнения. Отметим, что виновные в совершении этого правонарушения до сих пор не были найдены, - отмечено в сообщении.

Обыски осуществляются по обвинению КП "Плесо" в причинении вреда окружающей среде и нарушении законодательства об охране водных ресурсов, учитывая то, что КП "Плесо" является балансодержателем этого водоема.

Как сообщалось, Киевская прокуратура провела обыски на КП "Плесо" по делу о растрате 5 млн грн.

обыски экология коммунальные предприятия КГГА

В Киеве СБУ разоблачила "теневую" схему денежных переводов в Крым
22 октября 2021, 17:21
Должностному лицу КГГА объявили подозрение в хищении 7,5 млн на лекарствах для онкобольных
22 октября 2021, 11:36
СБУ подозревает чиновников Киевской муниципальной охраны в масштабной коррупции
21 октября 2021, 18:03
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Сакральные 25%. Как Зеленский получил первый сигнал от выброшенного из команды Разумкова
С Кличко против Филатова? Зачем Коломойский берет под контроль днепровский "УДАР"
Все публикации »
Андрей Смолий
Янина Соколовская
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram