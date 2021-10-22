Киевское КП "Плесо" снова обыскивают - теперь из-за причинения вреда окружающей среде

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, передает RegioNews.

Следственные действия связаны с фактом загрязнения неизвестными лицами водоема ОС. Опечень-5 в 2019 году. В то время во исполнение предписания Госэкоинспекции КП "Плесо", согласно своим полномочиям, обратилось в Киевскую аварийно-спасательную службу, которая ликвидировала последствия указанного загрязнения. Отметим, что виновные в совершении этого правонарушения до сих пор не были найдены, - отмечено в сообщении.