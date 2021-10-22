Киевское КП "Плесо" снова обыскивают - теперь из-за причинения вреда окружающей среде
Национальная полиция Украины осуществляет в КП "Плесо" обыски с применением ограниченных мер к сотрудникам предприятия
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, передает RegioNews.
Следственные действия связаны с фактом загрязнения неизвестными лицами водоема ОС. Опечень-5 в 2019 году. В то время во исполнение предписания Госэкоинспекции КП "Плесо", согласно своим полномочиям, обратилось в Киевскую аварийно-спасательную службу, которая ликвидировала последствия указанного загрязнения. Отметим, что виновные в совершении этого правонарушения до сих пор не были найдены, - отмечено в сообщении.
Обыски осуществляются по обвинению КП "Плесо" в причинении вреда окружающей среде и нарушении законодательства об охране водных ресурсов, учитывая то, что КП "Плесо" является балансодержателем этого водоема.
Как сообщалось, Киевская прокуратура провела обыски на КП "Плесо" по делу о растрате 5 млн грн.