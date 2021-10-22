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22 жовтня 2021, 11:36 204

Посадовцю КМДА оголосили підозру у розкраданні 7,5 млн на ліках для онкохворих

22 жовтня 2021, 11:36 204
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Заступнику директора Департаменту охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації - начальнику управління лікувально-профілактичної роботи повідомлено про підозру за фактом службової недбалості під час закупівлі лікарських засобів для лікування онкологічних хворих

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури, передає RegioNews.

Слідством встановлено, що Департаментом охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) за результатами проведення процедури закупівлі у листопаді 2020 року укладено договір на поставку лікарських засобів для лікування онкологічних хворих та в подальшому здійснено закупівлю вказаних ліків.

Відповідно до висновку експертизи внаслідок закупівлі зазначених лікарських засобів за завищеними цінами територіальній громаді міста Києва спричинено збитки у розмірі понад 7,5 млн грн.

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

Нагадаємо, 4 жовтня Київська міська прокуратура спільно з правоохоронцями проводили обшуки в комунальному підприємстві з утримання зелених насаджень Голосіївського району.

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