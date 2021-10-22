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22 жовтня 2021, 14:40 30

У Раді наступного тижня розпочнуть роботу два пункти вакцинації

22 жовтня 2021, 14:40 30
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Фото з відкритих джерел
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У Верховній Раді наступного тижня почнуть працювати два пункти вакцинації

Про це повідомив перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко, передає RegioNews з посиланням на Інтерфакс-Україна.

З понеділка-вівторка... запрацюють два пункти вакцинації. Один - "під куполом" (у будівлі Верховної Ради на Грушевського, 5 – ред.), інший - на Садовій (будівля, де розміщуються комітети парламенту – ред.), - сказав Корнієнко журналістам у кулуарах Верховної Ради в п'ятницю.

Він зазначив, що з наступного тижня розпочнеться підготовка до забезпечення системи пропуску до будівлі Верховної Ради за ковід-сертифікатами і ПЛР-тестами.

Як повідомлялося, у МОЗ планують у 2022 році почати повторну вакцинацію від COVID-19.

Верховна Рада COVID-19 комітет Олександр Корнієнко вакцинація

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