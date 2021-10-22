У Раді наступного тижня розпочнуть роботу два пункти вакцинації
У Верховній Раді наступного тижня почнуть працювати два пункти вакцинації
Про це повідомив перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко, передає RegioNews з посиланням на Інтерфакс-Україна.
З понеділка-вівторка... запрацюють два пункти вакцинації. Один - "під куполом" (у будівлі Верховної Ради на Грушевського, 5 – ред.), інший - на Садовій (будівля, де розміщуються комітети парламенту – ред.), - сказав Корнієнко журналістам у кулуарах Верховної Ради в п'ятницю.
Він зазначив, що з наступного тижня розпочнеться підготовка до забезпечення системи пропуску до будівлі Верховної Ради за ковід-сертифікатами і ПЛР-тестами.
Як повідомлялося, у МОЗ планують у 2022 році почати повторну вакцинацію від COVID-19.
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