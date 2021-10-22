У Раді на депутатку впав дверний засув: її з травмою доставили до лікарні

Фото: Facebook

Народна депутатка від фракції "Голос" травмувалася у Верховній Раді - їй на голову впав дверний засув

Як передає RegioNews, про це повідомила її колега по фракції Ольга Стефанишина у Facebook.

"Ранок починається не з кави. А з ...швидкої допомоги. Олександрі Устіновій на голову у Верховній Раді впав двірний засов", - написала Стефанишина.

Зазначається, що інцидент трапився у стінах парламенту 22 жовтня. Потерпілій вже надали необхідну медичну допомогу. Як зазначає Стефанишина, "наразі все під контролем".

Нагадаємо, раніше народна депутатка від групи "За майбутнє" Ганна Скороход знепритомніла у Верховній Раді, їй довелося викликати швидку допомогу.