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22 жовтня 2021, 13:09 1779

У Раді на депутатку впав дверний засув: її з травмою доставили до лікарні

22 жовтня 2021, 13:09 1779
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Фото: Facebook
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Народна депутатка від фракції "Голос" травмувалася у Верховній Раді - їй на голову впав дверний засув

Як передає RegioNews, про це повідомила її колега по фракції Ольга Стефанишина у Facebook.

"Ранок починається не з кави. А з ...швидкої допомоги. Олександрі Устіновій на голову у Верховній Раді впав двірний засов", - написала Стефанишина.

Зазначається, що інцидент трапився у стінах парламенту 22 жовтня. Потерпілій вже надали необхідну медичну допомогу. Як зазначає Стефанишина, "наразі все під контролем".

Нагадаємо, раніше народна депутатка від групи "За майбутнє" Ганна Скороход знепритомніла у Верховній Раді, їй довелося викликати швидку допомогу.

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