В Раде на следующей неделе начнут работу два пункта вакцинации

Фото из открытых источников

В Верховной Раде на следующей неделе начнут работать два пункта вакцинации

Об этом сообщил первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко, передает RegioNews со ссылкой на Интерфакс-Украина.

С понедельника-вторника... заработают два пункта вакцинации. Один - "под куполом" (в здании Верховной Рады на Грушевского, 5 – ред.), другой - на Садовой (здание, где размещаются комитеты парламента – ред.), - сказал Корниенко журналистам в кулуарах Верховной Рады в пятницу.

Он отметил, что со следующей недели начнется подготовка к обеспечению системы пропуска к зданию Верховной Рады по ковид-сертификатам и ПЦР-тестам.

Как сообщалось, в МИНЗДРАВЕ планируют в 2022 году начать повторную вакцинацию от COVID-19.