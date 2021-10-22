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22 октября 2021, 14:40 27

В Раде на следующей неделе начнут работу два пункта вакцинации

22 октября 2021, 14:40 27
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Фото из открытых источников
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В Верховной Раде на следующей неделе начнут работать два пункта вакцинации

Об этом сообщил первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко, передает RegioNews со ссылкой на Интерфакс-Украина.

С понедельника-вторника... заработают два пункта вакцинации. Один - "под куполом" (в здании Верховной Рады на Грушевского, 5 – ред.), другой - на Садовой (здание, где размещаются комитеты парламента – ред.), - сказал Корниенко журналистам в кулуарах Верховной Рады в пятницу.

Он отметил, что со следующей недели начнется подготовка к обеспечению системы пропуска к зданию Верховной Рады по ковид-сертификатам и ПЦР-тестам.

Как сообщалось, в МИНЗДРАВЕ планируют в 2022 году начать повторную вакцинацию от COVID-19.

Верховная Рада COVID-19 комитет Александр Корниенко вакцинация

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