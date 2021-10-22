В Раде на следующей неделе начнут работу два пункта вакцинации
В Верховной Раде на следующей неделе начнут работать два пункта вакцинации
Об этом сообщил первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко, передает RegioNews со ссылкой на Интерфакс-Украина.
С понедельника-вторника... заработают два пункта вакцинации. Один - "под куполом" (в здании Верховной Рады на Грушевского, 5 – ред.), другой - на Садовой (здание, где размещаются комитеты парламента – ред.), - сказал Корниенко журналистам в кулуарах Верховной Рады в пятницу.
Он отметил, что со следующей недели начнется подготовка к обеспечению системы пропуска к зданию Верховной Рады по ковид-сертификатам и ПЦР-тестам.
Как сообщалось, в МИНЗДРАВЕ планируют в 2022 году начать повторную вакцинацию от COVID-19.
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