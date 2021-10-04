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04 жовтня 2021, 11:16 86

На Тернопільській митниці ліквідували канал тютюнової контрабанди

04 жовтня 2021, 11:16 86
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Фото: СБУ
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Правоохоронці викрили схему контрабанди тютюну на мільйони гривень через Тернопільську митницю

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

Встановлено, що до організації оборудки причетні високопосадовці Тернопільської митниці Державної митної служби.

За попередніми даними слідства, посадовці сприяли контрабандистам у незаконному переміщенні тютюнових виробів на митну територію України. Протиправна діяльність завдала державі збитків у понад 3 млн грн.

Під час обшуків у службових приміщеннях організаторів схеми правоохоронці виявили електронні носії інформації та звітну документацію із доказами протиправної діяльності.

Раніше повідомлялося, що прикордонники зірвали ввезення в Україну контрабандних електросамокатів вартістю 2 млн грн.

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