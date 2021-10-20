В Україні за добу зафіксували майже 19 тисяч нових хворих COVID-19

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Протягом попередньої доби, 19 жовтня, в Україні виявили 18 912 нових випадків коронавірусної інфекції. Найбільшу кількість нових хворих виявили в Одеській та Харківській областях

Як передає RegioNews, про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я України.

Серед нових захворілих 1 447 дітей та 435 медпрацівників. Протягом доби було госпіталізовано 5 468 осіб та одужали 7 605 осіб. Також за добу зафіксували 495 летальних випадків.

Найбільше нових випадків за добу зафіксовано в Одеській (1606), Харківській (1242), Запорізькій (1225) і Дніпропетровській (1253) областях і в Києві (1023).

Всього за час пандемії в Україні захворіли - 2 679 185 осіб, з них 2 344 799 осіб одужали, а 61 843 особи померли.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні розширили "помаранчеву" зону карантину. У "помаранчевій" зоні карантину тепер 14 областей і Київ. У зоні карантину з найжорсткішими обмеженнями знаходяться 5 областей - Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська, Херсонська.