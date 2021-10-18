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На Донбасі зафіксували три порушення, бойовики гатили з гранатометів та кулеметів
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18 жовтня 2021, 19:14 8

Від початку року в бойових діях в зоні ООС загинули 55 військових ЗСУ

18 жовтня 2021, 19:14 8
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Фото з відкритих джерел
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Від початку 2021 року в ході бойових дій в районі ООС загинули 55 військовослужбовців Збройних сил України

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на інформацію Управління зв’язків із громадськістю ЗСУ, передає RegioNews.

З 1 січня 2021 року станом на 17 жовтня 2021 року загинуло 55, отримали поранення (ушкодження) 217 військовослужбовців Збройних сил України, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за офіційними даними Збройних Сил, від 14 квітня 2014 року станом на 17 жовтня 2021 року на території Донецької та Луганської областей загинули 2 719 військових, отримали поранення чи ушкодження 10 368 військовослужбовців ЗСУ.

Як повідомлялося, на Донбасі зафіксували три порушення, бойовики гатили з гранатометів та кулеметів.

Учора в Луганській області затримали жінку, яку підозрюють у причетності до бойовиків.

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