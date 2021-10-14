На Луганщині до свята захисників та захисниць вперше провели військовий парад

Фото: facebook.com/vostochniyvariant

У Сєвєродонецьку Луганської області вперше провели військовий парад присвячений Дню захисників та захисниць України

Як передає RegioNews, про це повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

В урочистій ході у супроводі військової техніки взяли участь захисники з усіх військових частин, які дислокуються в Луганській області.

Парад стартував з площі Перемоги, війська пройшли по Гвардійському проспекту.

Нагадаємо, 14 жовтня з нагоди святкування Дня захисників та захисниць України у Києві та інших містах пройдуть марші ветеранів та святкові заходи.