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14 жовтня 2021, 14:42 19

На Луганщині до свята захисників та захисниць вперше провели військовий парад

14 жовтня 2021, 14:42 19
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Фото: facebook.com/vostochniyvariant
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У Сєвєродонецьку Луганської області вперше провели військовий парад присвячений Дню захисників та захисниць України

Як передає RegioNews, про це повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

В урочистій ході у супроводі військової техніки взяли участь захисники з усіх військових частин, які дислокуються в Луганській області.

Парад стартував з площі Перемоги, війська пройшли по Гвардійському проспекту.

Нагадаємо, 14 жовтня з нагоди святкування Дня захисників та захисниць України у Києві та інших містах пройдуть марші ветеранів та святкові заходи.

свято Луганська область ОДА Сергій Гайдай військові

 
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