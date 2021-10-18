С начала года в боевых действиях в зоне ООС погибли 55 военных ВСУ
С начала 2021 года в ходе боевых действий в районе ООС погибли 55 военнослужащих Вооруженных сил Украины
Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на информацию Управления связей с общественностью ВСУ, передает RegioNews.
С 1 января 2021 года по состоянию на 17 октября 2021 года погибло 55, получили ранения (повреждения) 217 военнослужащих Вооруженных сил Украины, – говорится в сообщении.
Отмечается, что по официальным данным Вооруженных Сил, от 14 апреля 2014 года по состоянию на 17 октября 2021 года на территории Донецкой и Луганской областей погибли 2 719 военных, получили ранения или повреждения 10 368 военнослужащих ВСУ.
Как сообщалось, на Донбассе зафиксировали три нарушения, боевики били из гранатометов и пулеметов.
Вчера в Луганской области задержали женщину, которую подозревают в причастности к боевикам.
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