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На Донбассе зафиксировано три нарушения, боевики стреляли из гранатометов и пулеметов
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18 октября 2021, 19:14 8

С начала года в боевых действиях в зоне ООС погибли 55 военных ВСУ

18 октября 2021, 19:14 8
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Фото из открытых источников
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С начала 2021 года в ходе боевых действий в районе ООС погибли 55 военнослужащих Вооруженных сил Украины

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на информацию Управления связей с общественностью ВСУ, передает RegioNews.

С 1 января 2021 года по состоянию на 17 октября 2021 года погибло 55, получили ранения (повреждения) 217 военнослужащих Вооруженных сил Украины, – говорится в сообщении.

Отмечается, что по официальным данным Вооруженных Сил, от 14 апреля 2014 года по состоянию на 17 октября 2021 года на территории Донецкой и Луганской областей погибли 2 719 военных, получили ранения или повреждения 10 368 военнослужащих ВСУ.

Как сообщалось, на Донбассе зафиксировали три нарушения, боевики били из гранатометов и пулеметов.

Вчера в Луганской области задержали женщину, которую подозревают в причастности к боевикам.

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