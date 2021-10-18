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На Донбасі за добу зафіксували чотири порушення, бойовики гатили з гранатометів
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18 жовтня 2021, 17:26 14

На Донбасі зафіксували три порушення, бойовики гатили з гранатометів та кулеметів

18 жовтня 2021, 17:26 14
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з відкритих джерел
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Упродовж поточної доби в зоні проведення Операції об’єднаних сил з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню

Про це пише RegioNews з посиланням на пресцентр ООС

Позиції українських воїнів біля Пісків ворог обстріляв з великокаліберних кулеметів і ручних протитанкових гранатометів.

Поблизу Новолуганського окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів та автоматичних станкових гранатометів.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно Орлан-10, з перетином лінії розмежування.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Наші захисники відкривали вогонь у відповідь, чим змусили противника припинити вогневу активність.

Українські підрозділи контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Нагадаємо, що упродовж минулої доби, 17 жовтня, з боку окупаційних військ зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню.

Донбас ООС РФ обстріли Гранатомет

 
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