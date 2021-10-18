На Донбасі зафіксували три порушення, бойовики гатили з гранатометів та кулеметів
Упродовж поточної доби в зоні проведення Операції об’єднаних сил з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню
Про це пише RegioNews з посиланням на пресцентр ООС
Позиції українських воїнів біля Пісків ворог обстріляв з великокаліберних кулеметів і ручних протитанкових гранатометів.
Поблизу Новолуганського окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів та автоматичних станкових гранатометів.
Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно Орлан-10, з перетином лінії розмежування.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.
Наші захисники відкривали вогонь у відповідь, чим змусили противника припинити вогневу активність.
Українські підрозділи контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.
Нагадаємо, що упродовж минулої доби, 17 жовтня, з боку окупаційних військ зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню.