На виплати військовослужбовцям виділили 3,7 млрд гривень - Міноборони

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Міністерство оборони України відзвітувало про виділення 3,7 млрд гривень на виплати військовим частинам та установам Збройних сил України

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні пресслужби Міністерства.

Ці кошти призначені для погашення заборгованості з одноразових додаткових видів грошового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил, виплати винагород, заохочення особового складу", - вказується в повідомленні.

Так, понад 1,8 млрд гривень з цієї суми підуть на виплати грошової допомоги на оздоровлення військовослужбовців. Ще 247 млн грн спрямовані на виплату винагороди за підписання першого контракту та інших одноразових виплат.

Для матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань військовослужбовців перераховані майже 50 млн грн, 195 млн грн на виплату компенсацій за знімання житла, ще понад 82 млн грн призначені для розрахунків зі звільненими з військової служби.

Крім того, для виплати винагороди за участь в ООС виділено понад 725 мільйонів гривень. А до Дня Захисників та захисниць України військовослужбовців заохочено більше ніж на 641 мільйон гривень.

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський підписав указ, яким доручив виплатити в повному обсязі грошове забезпечення військовим Збройних сил України та премію з нагоди Дня захисників та захисниць.