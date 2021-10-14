13:06  14 жовтня
На межі "червоної" зони карантину знаходяться п'ять областей - Кузін
12:13  14 жовтня
В Україні "помаранчевій" зоні відповідають вже 17 областей
18:13  14 жовтня
Бойовики на Донбасі не порушували "тишу" в День захисників та захисниць України
UA | RU
UA | RU
14 жовтня 2021, 16:12 118

На виплати військовослужбовцям виділили 3,7 млрд гривень - Міноборони

14 жовтня 2021, 16:12 118
Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Міністерство оборони України відзвітувало про виділення 3,7 млрд гривень на виплати військовим частинам та установам Збройних сил України

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні пресслужби Міністерства.

Ці кошти призначені для погашення заборгованості з одноразових додаткових видів грошового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил, виплати винагород, заохочення особового складу", - вказується в повідомленні.

Так, понад 1,8 млрд гривень з цієї суми підуть на виплати грошової допомоги на оздоровлення військовослужбовців. Ще 247 млн грн спрямовані на виплату винагороди за підписання першого контракту та інших одноразових виплат.

Для матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань військовослужбовців перераховані майже 50 млн грн, 195 млн грн на виплату компенсацій за знімання житла, ще понад 82 млн грн призначені для розрахунків зі звільненими з військової служби.

Крім того, для виплати винагороди за участь в ООС виділено понад 725 мільйонів гривень. А до Дня Захисників та захисниць України військовослужбовців заохочено більше ніж на 641 мільйон гривень.

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський підписав указ, яким доручив виплатити в повному обсязі грошове забезпечення військовим Збройних сил України та премію з нагоди Дня захисників та захисниць.

Міноборони бюджет премія військові ЗСУ

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
"Надзвичайні" скарги. Чи є десь реальна загроза зриву опалювального сезону
Притулок ліберал-націоналістів. Як Притула збирає свою нову команду із успішних "старих облич" Західної України
Всі публікації »
Яніна Соколовська
Віталій Бала
Олексій Голобуцький
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua