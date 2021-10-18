Стало відомо, у яких областях в школах найгірший рівень COVID-вакцинації
В Україні на сьогодні принаймні одну дозу вакцини від коронавірусу отримали вже 86% працівників шкіл
Як пише RegioNews, про це повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.
За його словами, найвищий рівень повної вакцинації працівників шкіл відзначений у п'яти областях та Києві:
- Луганська - 79,4%;
- Харківська - 70,9%;
- Черкаська - 70,9%;
- Полтавська - 69,4%;
- Київ - 67,7%;
- Житомирська - 66,9%.
Найбільше невакцинованих педагогів залишається в школах п'яти областей:
- Рівненській - 24,5%;
- Волинській - 22%;
- Івано-Франківській - 20,8%;
- Одеській - 20,1%;
- Львівській - 19,4%.
Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко заявив, що у випадку, якщо до листопада співробітники сфери освіти не матимуть щеплення проти COVID-19, то будуть відсторонені від роботи на період карантину.
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