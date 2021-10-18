Стало відомо, у яких областях в школах найгірший рівень COVID-вакцинації

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В Україні на сьогодні принаймні одну дозу вакцини від коронавірусу отримали вже 86% працівників шкіл

Як пише RegioNews, про це повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

За його словами, найвищий рівень повної вакцинації працівників шкіл відзначений у п'яти областях та Києві:

Луганська - 79,4%;

Харківська - 70,9%;

Черкаська - 70,9%;

Полтавська - 69,4%;

Київ - 67,7%;

Житомирська - 66,9%.

Найбільше невакцинованих педагогів залишається в школах п'яти областей:

Рівненській - 24,5%;

Волинській - 22%;

Івано-Франківській - 20,8%;

Одеській - 20,1%;

Львівській - 19,4%.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко заявив, що у випадку, якщо до листопада співробітники сфери освіти не матимуть щеплення проти COVID-19, то будуть відсторонені від роботи на період карантину.