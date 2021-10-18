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18 октября 2021, 16:59 10

Стало известно, в школах каких областей худший уровень COVID-вакцинации

18 октября 2021, 16:59 10
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Фото: Рixabay
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В Украине на сегодня по крайней мере одну дозу вакцины от коронавируса получили уже 86% работников школ

Как пишет RegioNews, об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет.

По его словам, самый высокий уровень полной вакцинации работников школ отмечен в пяти областях и Киеве:

  • Луганская - 79,4%;
  • Харьковская - 70,9%;
  • Черкасская - 70,9%;
  • Полтавская - 69,4%;
  • Киев - 67,7%;
  • Житомирская - 66,9%.

Больше всего невакцинированных педагогов остается в школах пяти областей:

  • Ровенской - 24,5%;
  • Волынской - 22%;
  • Ивано-Франковской - 20,8%;
  • Одесской - 20,1%;
  • Львовской - 19,4%.

Напомним, ранее министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что в случае, если до ноября сотрудники сферы образования не будут иметь прививки против COVID-19, то будут отстранены от работы на период карантина.

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