Стало известно, в школах каких областей худший уровень COVID-вакцинации

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В Украине на сегодня по крайней мере одну дозу вакцины от коронавируса получили уже 86% работников школ

Как пишет RegioNews, об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет.

По его словам, самый высокий уровень полной вакцинации работников школ отмечен в пяти областях и Киеве:

Луганская - 79,4%;

Харьковская - 70,9%;

Черкасская - 70,9%;

Полтавская - 69,4%;

Киев - 67,7%;

Житомирская - 66,9%.

Больше всего невакцинированных педагогов остается в школах пяти областей:

Ровенской - 24,5%;

Волынской - 22%;

Ивано-Франковской - 20,8%;

Одесской - 20,1%;

Львовской - 19,4%.

Напомним, ранее министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что в случае, если до ноября сотрудники сферы образования не будут иметь прививки против COVID-19, то будут отстранены от работы на период карантина.