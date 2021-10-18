Стало известно, в школах каких областей худший уровень COVID-вакцинации
В Украине на сегодня по крайней мере одну дозу вакцины от коронавируса получили уже 86% работников школ
Как пишет RegioNews, об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет.
По его словам, самый высокий уровень полной вакцинации работников школ отмечен в пяти областях и Киеве:
- Луганская - 79,4%;
- Харьковская - 70,9%;
- Черкасская - 70,9%;
- Полтавская - 69,4%;
- Киев - 67,7%;
- Житомирская - 66,9%.
Больше всего невакцинированных педагогов остается в школах пяти областей:
- Ровенской - 24,5%;
- Волынской - 22%;
- Ивано-Франковской - 20,8%;
- Одесской - 20,1%;
- Львовской - 19,4%.
Напомним, ранее министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что в случае, если до ноября сотрудники сферы образования не будут иметь прививки против COVID-19, то будут отстранены от работы на период карантина.
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