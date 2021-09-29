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29 вересня 2021, 15:37 120

МОЗ буде позбавляти ліцензії лікарні за підробку COVID-сертифікатів - Ляшко

29 вересня 2021, 15:37 120
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Міністерство охорони здоров’я анулює ліцензію закладів охорони здоров’я, лікарі яких будуть регулярно підробляти COVID-сертифікати

Як передає RegioNews про це під час засідання уряду заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко

За його словами, головні лікарі лікарень, де працюють медики, яких зловлять на підробці теж будуть нести відповідальність.

"Міністерство охорони здоров'я зі свого боку ініціюватиме відсторонення керівників закладів, де підробляють свідоцтва про проведення вакцинації. Ми офіційно направлятимемо подання до власників закладів охорони здоров'я, де працюють ці лікарі, із проханням відсторонити від роботи керівника цього закладу на час проведення слідства і встановлення причетності самих керівників", – зазначив міністр.

Водночас за повторну підробку документів, ліцензії відповідних лікарень анулюватимуть. Крім того, МОЗ розриватиме контракти між такими закладами та Національною службою здоров'я.

Нагадаємо, дещо раніше стало відомо, що у Кримінальному кодексі України з'явиться окрема стаття про підробку коронавірусних сертифікатів.

кримінальна справа МОЗ COVID-19 covid-сертифікат

 
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