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18 жовтня 2021, 15:42 52

У Хмельницькому ліжка інфекційної лікарні заповнені на 99%

18 жовтня 2021, 15:42 52
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Фото з відкритих джерел
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Хмельницька інфекційна лікарня майже заповнена хворими з коронавірусом. У лікарні перебувають 197 пацієнтів із підозрою та підтвердженим діагнозом

Про це повідомляє Суспільне.Поділля, передає RegioNews.

Всього у лікарні для хворих на коронавірусну інфекцію розгорнуто 200 ліжок.

Ліжка для хворих з COVID-19 у Хмельницькій інфекційній лікарні заповнені на 99%, - сказала директорка закладу Оксана Піддубна.

За її словами, медзаклад до 13.00 призупинив прийом хворих, аби збільшити кількість місць.

Також напередодні у нас була непроста ситуація з киснем. На заводі, який нам його постачає, сталася поломка. Але нам вдалося вирішити цю ситуацію. Наразі всі пацієнти, які потребують, отримують кисень, - додала Піддубна.

Як повідомлялося, у Херсоні COVID-лікарні заповнені вщерть, хворих везуть в інші міста.

Також на Волині у психлікарні зафіксували спалах коронавірусу.

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