"Червону" зону в Україні можуть ще розширити найближчим часом, - Кузін
Головний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив, що в Україні можуть розширити "червону" зону карантину найближчим часом
Про це він заявив на брифінгу 18 жовтня, пише RegioNews.
В "червоній" зоні зараз перебувають Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська, Херсонська області.
"Не виключаємо, що найближчим часом "червоний" рівень можуть встановити і в інших областях. Тому саме зараз у кожного громадянина є вибір: зробити щеплення або далі жити в карантинних правилах", - заявив Кузін.
Нагадаємо, з 18 жовтня в Україні в п'яти областях діє "червона" зона карантину - у цих регіонах ввели максимальні обмеження. Йдеться про Дніпропетровську, Донецьку, Запорізьку, Одеську та Херсонську області.
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