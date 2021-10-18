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18 жовтня 2021, 15:26 59

Зеленський доручив МОЗ відстежувати роботу центрів вакцинації на вихідних

18 жовтня 2021, 15:26 59
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Фото: з відкритих джерел
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Президент Володимир Зеленський доручив ретельно відстежувати ситуацію з роботою центрів вакцинації в регіонах протягом тижня, особливо у вихідні

Як передає RegioNews, про це йшла мова на селекторній нараді з членами уряду в понеділок, 18 жовтня.

Цілком зрозуміло, що людям зручніше зробити щеплення в суботу і неділю. Завдання МОЗ і місцевих влад - забезпечити таку можливість", – зазначив глава держави.

Зеленський наголосив на необхідності пришвидшення темпів вакцинації. Він також акцентував на необхідності комплексного підходу до інформаційної кампанії серед українців щодо важливості щеплень.

Нагадаємо, з 18 жовтня "червона" зона карантину в Україні діє вже в п'яти областях. З 15 жовтня Херсонська область перейшла в "червону" зону. А вже з 18 жовтня до неї додаються ще чотири: Запорізька, Одеська, Донецька та Дніпропетровська.

Також повідомлялось, що у МОЗ впевненні, що нарощування темпів вакцинації в регіонах допоможе підготувати медичну систему до зростання захворюваності та захистити якомога більше українців від коронавірусної інфекції.

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