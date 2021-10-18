У Херсоні COVID-лікарні заповнені вщерть, хворих везуть в інші міста - мерія

з відкритих джерел

У Херсоні міські лікарні, які приймають хворих на СOVID-19, заповнені майже на 100%, тому хворих херсонців шпиталізують до інших населених пунктів

Про це пише RegioNews з посиланням на відеозвернення в.о.заступника міського голови Херсона Романа Головні.

"Достатньо критична ситуація на сьогоднішній день з госпіталізацією і ліжко-місцями. На сьогоднішній день міські лікарні, які працюють з СOVID-19, заповнені майже на 100%. Проводиться госпіталізація в найближчі лікарні, зокрема, це місто Олешки і зараз відпрацьовується варіант Білозерської районної лікарні", - зазначив Головня.

Він попросив із розумінням поставитися до ситуації, коли хворим пропонують госпіталізуватися не у міські лікарні. За словами Головні, медзаклади міста працюють у критичному режимі.

Чиновник також закликав серйозно поставитися до тих карантинних обмежень, які передбачає червона карантинна зона..

За його словами, за вихідні у соцмережах він зустрів дуже багато коментарів, що нібито ситуація з коронавірусом "накручена і вона не така серйозна, як відзначається у ЗМІ".

"На жаль, я мушу констатувати, що ситуація навіть більш серйозна, ніж сьогодні висвітлюють ЗМІ", - сказав в.о. заступника міського голови Херсона.

Як зазначив Головня, на сьогодні лікарні киснем забезпечені, відбувається його системний регулярний щоденний підвіз. Але ситуація по державі погіршується – дефіцит кисню збільшується, акцентував в.о.заступника міського голови.

Наразі в області 51 586 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус. З них: 39 469 людей побороли недугу, 10 512 людей інфіковані COVID-19, 1 605 людей померли.

Нагадаємо, що минулого тижня Херсонська область першою потрапила до червоної зони карантину. За минулу добу в Україні зафіксовано понад 9,5 тисяч нових випадків COVID-19.