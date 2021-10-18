09:04  18 жовтня
COVID в Україні: за добу виявили понад 9,5 тисяч випадків зараження
10:13  18 жовтня
У регіонах "червоної" зони потрібно прискорити вакцинацію - МОЗ
08:09  18 жовтня
На Донбасі за добу зафіксували чотири порушення, бойовики гатили з гранатометів
UA | RU
UA | RU
18 жовтня 2021, 14:53 231

У Херсоні COVID-лікарні заповнені вщерть, хворих везуть в інші міста - мерія

18 жовтня 2021, 14:53 231
Читайте также на русском языке
з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Херсоні міські лікарні, які приймають хворих на СOVID-19, заповнені майже на 100%, тому хворих херсонців шпиталізують до інших населених пунктів

Про це пише RegioNews з посиланням на відеозвернення в.о.заступника міського голови Херсона Романа Головні.

"Достатньо критична ситуація на сьогоднішній день з госпіталізацією і ліжко-місцями. На сьогоднішній день міські лікарні, які працюють з СOVID-19, заповнені майже на 100%. Проводиться госпіталізація в найближчі лікарні, зокрема, це місто Олешки і зараз відпрацьовується варіант Білозерської районної лікарні", - зазначив Головня.

Він попросив із розумінням поставитися до ситуації, коли хворим пропонують госпіталізуватися не у міські лікарні. За словами Головні, медзаклади міста працюють у критичному режимі.

Чиновник також закликав серйозно поставитися до тих карантинних обмежень, які передбачає червона карантинна зона..

За його словами, за вихідні у соцмережах він зустрів дуже багато коментарів, що нібито ситуація з коронавірусом "накручена і вона не така серйозна, як відзначається у ЗМІ".

"На жаль, я мушу констатувати, що ситуація навіть більш серйозна, ніж сьогодні висвітлюють ЗМІ", - сказав в.о. заступника міського голови Херсона.

Як зазначив Головня, на сьогодні лікарні киснем забезпечені, відбувається його системний регулярний щоденний підвіз. Але ситуація по державі погіршується – дефіцит кисню збільшується, акцентував в.о.заступника міського голови.

Наразі в області 51 586 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус. З них: 39 469 людей побороли недугу, 10 512 людей інфіковані COVID-19, 1 605 людей померли.

Нагадаємо, що минулого тижня Херсонська область першою потрапила до червоної зони карантину. За минулу добу в Україні зафіксовано понад 9,5 тисяч нових випадків COVID-19.

карантин COVID-19 червона зона кисень

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
"Надзвичайні" скарги. Чи є десь реальна загроза зриву опалювального сезону
Притулок ліберал-націоналістів. Як Притула збирає свою нову команду із успішних "старих облич" Західної України
Всі публікації »
Яніна Соколовська
Віталій Бала
Олексій Голобуцький
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua