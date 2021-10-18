Обов'язкова вакцинація не торкнеться нардепів – ЗМІ

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Незважаючи на те, що найближчим часом в Україні може бути введена обов'язкова вакцинація від COVID-19, це не торкнеться народних депутатів

Як передає RegioNews, про це повідомляє УНН з посиланням на джерело в партії "Слуга народу".

Однак, щоб працювати в парламенті депутатам, помічникам, журналістам і іншим співробітникам доведеться бути вакцинованими, або показувати ПЛР-тест або антиген-тест, зроблений напередодні відвідин ВР, процедуру ще допрацьовують.

Примусової вакцинації депутатів точно не буде. Знаю, що Федорову (Михайло Федоров, міністр цифровий трансформації України - ред.) дали завдання розробити механізм, як будуть проходити всі, хто має право працювати у стінах ВР. Сам президент і керівництво партії просять депутатів вакцинуватися, щоб показати приклад. Але, чесно, не всі хочуть і готові, і таких депутатів в партії багато, - розповідає нардеп СН.

Як повідомлялося,Ляшко анонсував розширення переліку професій, які зобов'яжуть вакцинуватися від COVID-19