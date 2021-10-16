10:26  16 жовтня
В Україні зафіксовано майже 13 тис. нових випадків COVID-19 за добу
12:43  16 жовтня
У "помаранчевій" зоні карантину в Україні 15 областей
10:09  16 жовтня
Доба в ООС: 8 порушень "тиші", один український боєць поранений
UA | RU
UA | RU
16 жовтня 2021, 13:37 330

Став відомий механізм видачі довідки про неможливість вакцинуватися від COVID-19 вчителям

16 жовтня 2021, 13:37 330
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Довідку про медичні протипоказання, які унеможливлюють щеплення від COVID-19, учителям надаватиме сімейний лікар

Про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко в інтерв’ю "Радіо Свобода”, передає RegioNews.

Коли ми говоримо про вчителів, ми говоримо, що вони будуть або відсторонені від роботи, або вакцинуватися. В наказі говориться про обов’язковість вакцинації, окрім обґрунтованих медичних протипоказань, коли не можна за станом здоров’я. Але, повірте, це невеликий відсоток людей — це 3-4% всього. Це сформувало, можливо, такий міф про те, що багатьом людям не можна вакцинуватися, — заявив Ляшко.

Зокрема, міністр заявив, що надання довідок про наявність протипоказань перебуватиме під суворим контролем.

Зараз ми все робимо для того, щоб запобігти відразу будь-яким підробкам. Це буде в електронній системі охорони здоров’я. І довідка так само буде видаватися, як і COVID-сертифікат. Лікар, який видає цю довідку, буде робити медичний запис в електронній системі. І цей медичний запис можна спокійно відслідкувати, чому конкретній людині дана довідка про медичний відвід, якщо раніше, наприклад, не було записів про таку хворобу в історії хвороби, яка ведеться в електронному вигляді, — повідомив він.

Щодо вакцинації лікарів Ляшко заявив, що їхнє небажання вакцинуватися є міфом.

Як мінімум, однією дозою зробили перше щеплення вже близько 90% всіх медичних працівників. Освітяни вже більше 85% зробили. Є певні випадки. Так, і чомусь ці певні випадки комунікаційно підсвічуються більше, ніж загальна картина по лікарях, — заявив він.

Як повідомлялося, Ляшко анонсував розширення переліку професій, які зобов'яжуть вакцинуватися від COVID-19.

Також мер Дніпра обмежив допуск невакцинованих співробітників міськради на роботу.

учителя Віктор Ляшко довідка вакцинація сімейний лікар

В Україні зафіксовано майже 13 тис. нових випадків COVID-19 за добу
16 жовтня 2021, 10:26
В Україні швидше за все буде додаткова COVID-вакцинація - Ляшко
15 жовтня 2021, 13:38
У Херсоні у пунктах щеплення вишикувалися черги
13 жовтня 2021, 19:53
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
"Надзвичайні" скарги. Чи є десь реальна загроза зриву опалювального сезону
Притулок ліберал-націоналістів. Як Притула збирає свою нову команду із успішних "старих облич" Західної України
Всі публікації »
Яніна Соколовська
Віталій Бала
Олексій Голобуцький
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua