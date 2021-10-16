Став відомий механізм видачі довідки про неможливість вакцинуватися від COVID-19 вчителям

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Про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко в інтерв’ю "Радіо Свобода”, передає RegioNews.

Коли ми говоримо про вчителів, ми говоримо, що вони будуть або відсторонені від роботи, або вакцинуватися. В наказі говориться про обов’язковість вакцинації, окрім обґрунтованих медичних протипоказань, коли не можна за станом здоров’я. Але, повірте, це невеликий відсоток людей — це 3-4% всього. Це сформувало, можливо, такий міф про те, що багатьом людям не можна вакцинуватися, — заявив Ляшко.

Зокрема, міністр заявив, що надання довідок про наявність протипоказань перебуватиме під суворим контролем.

Зараз ми все робимо для того, щоб запобігти відразу будь-яким підробкам. Це буде в електронній системі охорони здоров’я. І довідка так само буде видаватися, як і COVID-сертифікат. Лікар, який видає цю довідку, буде робити медичний запис в електронній системі. І цей медичний запис можна спокійно відслідкувати, чому конкретній людині дана довідка про медичний відвід, якщо раніше, наприклад, не було записів про таку хворобу в історії хвороби, яка ведеться в електронному вигляді, — повідомив він.

Щодо вакцинації лікарів Ляшко заявив, що їхнє небажання вакцинуватися є міфом.

Як мінімум, однією дозою зробили перше щеплення вже близько 90% всіх медичних працівників. Освітяни вже більше 85% зробили. Є певні випадки. Так, і чомусь ці певні випадки комунікаційно підсвічуються більше, ніж загальна картина по лікарях, — заявив він.

Як повідомлялося, Ляшко анонсував розширення переліку професій, які зобов'яжуть вакцинуватися від COVID-19.

Також мер Дніпра обмежив допуск невакцинованих співробітників міськради на роботу.