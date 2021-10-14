Осінні канікули для школярів можуть продовжити до 4 тижнів - Кузін

Фото: з відкритих джерел

В Україні можуть збільшити тривалість шкільних осінніх канікул до 3-4 тижнів через пандемію коронавірусу

Як передає RegioNews, про це в ефірі "Українського радіо" повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін.

Скоріш за все вони будуть трошки продовжені. Але ми не вважаємо, що вони будуть доволі тривалими. Зазвичай вони тривають впродовж двох тижнів, ми зараз дискутуємо про термін 3-4 тижні", - повідомив Кузін.

За його словами, наразі на стаціонарному лікуванні перебуває 607 дітей – це 21% від кількості ліжок для хворих COVID, які були виділені на педіатричному напрямку.

"Діти більш активно залучаються в епідемічний процес, велика кількість класів зачиняється через випадок коронавірусу у дитини або вчителя", – зазначив санлікар.

Нагадаємо, що у Державній комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій рекомендували Міністерству освіти і науки перенести початок осінніх канікул з 25 на 18 жовтня. Так, за словами міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, це дозволить "стримати активний епідпроцес", який зараз фіксується в Україні. Однак, скільки триватимуть такі канікули поки що невідомо.

Раніше повідомлялось, що у Черкасах школярів достроково відправили на канікули. Також Львів посилює карантин: школи відправляють на дистанційне навчання та призупиняються планові операції. У Львові рекомендують обмежити розважальні масові заходи.

Крім того, на Харківщині через коронавірус канікули для школярів розпочнуться раніше.

Також у КМДА заговорили про локдаун і знову закликали киян вакцинуватися від COVID-19.