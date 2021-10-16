У "помаранчевій" зоні карантину в Україні 15 областей

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В Україні 15 областей через високий рівень госпіталізацій із COVID-19, завантаженість ліжок із киснем і підвищений коефіцієнт виявлення випадків інфікування відповідають “помаранчевій” зоні епідемічної небезпеки

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я, передає RegioNews.

За даними МОЗ, станом на 16 жовтня, "помаранчевій” зоні відповідають:

Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області.

"Помаранчевий" рівень епідемічної небезпеки не містить додаткових обмежень та визначається сигнальним про наближення регіону до "червоної" зони.

Місто Київ та Вінницька, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Полтавська, Рівненська і Тернопільська області залишаються у "жовтій" карантинній зоні.

При "жовтому" рівні у регіонах необхідно дотримуватися маскового режиму, фізичної дистанції в 1,5 м, а також забороняються масові заходи за участю понад 1 людини на 4 кв.м.; заповнювати понад 50% місць в кіно і залах закладів культури; заповнювати спортзали з розрахунку більш ніж 1 особа на 10 кв. метрів.

Як повідомлялося, в Україні зафіксовано майже 13 тис. нових випадків COVID-19 за добу.

Також відомо, що в Україні ще 4 області перейшли до червоної зони.