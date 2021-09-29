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29 вересня 2021, 17:09 156

В Україні можуть дозволити вакцинацію від COVID-19 дітей від 12 років

29 вересня 2021, 17:09 156
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з відкритих джерел
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Національна технічна група експертів з питань імунопрофілактики рекомендувала Міністерству охорони здоров’я зробити вакцину Pfizer доступною для дітей від 12 років та обговорює можливість вакцинації дітей від 5 років

Про це пише RegioNews з посиланням на інтерв’ю рчільника НТГЕІ Федора Лапія Катерині Булавіновій.

"Вчора на засіданні Національної технічної групи з питань імунопрофілактики ми проголосували за рішення рекомендувати Міністерству охорони здоров'я зробити вакцину Pfizer доступною для дітей від 12 років", – розповів він.

Цю ініціативу розглянуть найближчим часом на засіданні штабу Міністерства охорони здоров'я.

Лікар додав, що потрібно буде затвердити алгоритм, за яким діти від 12 років отримуватимуть щеплення проти коронавірусу, оскільки перед вакцинацією дитину має оглянути сімейний лікар або педіатр.

"Ми наголошуємо на важливості вакцинації дітей і проти інфекційних хвороб, які входять до календаря щеплень. Перевірте свій календар щеплень, і перш ніж іти на вакцинацію проти COVID-19, провакцинуйте свою дитину від інших інфекційних хвороб", – сказав Лапій.

За його словами, наступною віковою групою, яку можуть дозволити вакцинувати, будуть діти від 5 років.

МОЗ COVID-19 вакцина вакцинація

 
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