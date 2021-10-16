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В Украине зафиксировано почти 13 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки
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16 октября 2021, 10:26 27

В Украине зафиксировано почти 13 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки

16 октября 2021, 10:26 27
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Фото из открытых источников
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За сутки 15 октября 2021 года в Украине зафиксировано 12 983 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Минздрав Украины.

Из общего количества заболевших за сутки детей - 1 105, медработников – 204.

148 438 человек вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 79 580 человек, полностью иммунизированы - 68 858 человек.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано - 2 859 человек;

летальных исходов - 277;

выздоровело - 5 874 человека, - говорится в сообщении.

В Минздраве добавляют, что за все время пандемии в Украине заболело – 2 623 882 человека; выздоровело – 2 322 456 человек; летальных случаев – 60 414; проведено ПЦР-тестов – 13 524 231.

От начала вакцинальной кампании привито 7 873 769 человек, из них получили одну дозу – 7 873 767 людей, полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 433 791 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 14 307 558 прививок.

97% госпитализированных с COVID-19 в сентябре - невакцинированные.

Как сообщалось, Львовщина приближается к "красной" зоне карантина/

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коронавирус Минздрав COVID-19 пандемия вакцинация

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