Львівщина наближається до "червоної" зони карантину - ОДА

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Через високий показник госпіталізацій хворих з COVID-19 та заповненість ліжкової мережі лікарняних закладів, Львівщина найближчими днями може увійти до червоної зони епідемічної небезпеки, область готується до нових обмежень

Про це під час пресбрифінгу повідомив директор департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис, пише RegioNews з посиланням на Укрінформ

"Ситуація з коронавірусом на Львівщині щоденно погіршується. Після проведення ПЛР-аналізів бачимо, що кожна друга особа є позитивною. Також у нас різко зростає рівень госпіталізації пацієнтів - ми вже перетнули і три дні тримаємося на позначці 60 на 100 тис. населення, тобто рухаємося до червоної зони епіднебезпеки. Ми вже готові, що ті обмеження можуть вступити в дію найближчими днями. Зараз обласна комісія ТЕБ і НС напрацьовує стратегію і буде приймати відповідні рішення, це відбудеться вже завтра", - зазначив Чемерис.

За його словами, за вчорашній день до лікарень скерували 349 пацієнтів – це найбільша кількість за час цієї хвилі коронавірусу. Загалом завантаженість ліжкової мережі становить 59, 6%. Це попри те, що на Львівщині вже 21 заклад приймає хворих з COVID, а це - 4200 ліжко-місць, з яких 90% забезпечені киснем.

Нагадаємо, що за минулу добу, 11 жовтня, в Україні виявили 11 996 підтверджених випадків зараження коронавірусом. Серед захворілих - 1262 дітей, медпрацівників - 227.