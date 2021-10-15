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В Україні одна "червона" область та 17 "помаранчевих" - МОЗ
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15 жовтня 2021, 11:30 265

В Україні одна "червона" область та 17 "помаранчевих" - МОЗ

15 жовтня 2021, 11:30 265
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Станом на п’ятницю, 15 жовтня, в Україні 1 область перебуває у червоній зоні адаптивного карантину вже 17 регіонів відповідають показникам "помаранчевої" зони адаптивного карантину. Решта регіонів знаходиться у "жовтій" зоні

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні Міністерства охорони здоров'я.

Протягом доби до помараневої зони додалася Київська область. Таким чином, цій зоні відповідають такі області:

Волинська область

Дніпропетровська область

Донецька область

Житомирська область

Запорізька область

Луганська область

Львівська область

Миколаївська область

Одеська область

Сумська область

Тернопільська область

Харківська область

Хмельницька область

Черкаська область

Чернівецька область

Чернігівська область

Київська область

Нагадаємо, "помаранчева" зона не містить додаткових обмежень, але є сигналом про наближення регіону до "червоної" зони карантину.

Нагадаємо, протягом попередньої доби, 14 жовтня, в Україні виявили майже 13 624 нових випадків коронавірусної інфекції. Серед лідерів по захворюваності залишається Харківська область.

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