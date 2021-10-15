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15 октября 2021, 11:30 253

В Украине одна "красная" область и 17 "оранжевых" - Минздрав

15 октября 2021, 11:30 253
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По состоянию на пятницу, 15 октября, в Украине 1 область находится в красной зоне адаптивного карантина уже 17 регионов соответствуют показателям "оранжевой" зоны адаптивного карантина. Остальные регионы находятся в "желтой" зоне

Как передает RegioNews об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения.

В течение суток к оранжевой зоне добавилась Киевская область. Таким образом, этой зоне соответствуют следующие области:

Волынская область

Днепропетровская область

Донецкая область

Житомирская область

Запорожская область

Луганская область

Львовская область

Николаевская область

Одесская область

Сумская область

Тернопольская область

Харьковская область

Хмельницкая область

Черкасская область

Черновицкая область

Черниговская область

Киевская область

Напомним, "оранжевая" зона не содержит дополнительных ограничений, но является сигналом о приближении региона к "красной" зоне карантина.

Напомним, в течение предыдущих суток, 14 октября, в Украине обнаружили почти 13 624 новых случаев коронавирусной инфекции. Среди лидеров по заболеваемости остается Харьковская область.

карантин госпитализация COVID-19 красная зона заболеваемость

 
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