В Україні виявили понад 13 тисяч нових хворих на COVID-19
Протягом попередньої доби, 14 жовтня, в Україні виявили майже 13 624 нових випадок коронавірусної інфекції. Серед лідерів за рівнем захворюваності залишається Харківська область
Як передає RegioNews, про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я України.
Серед нових захворілих 1177 дітей та 170 медпрацівників. Протягом доби було госпіталізовано 4 947 людини та одужали 4591 особа. Також за добу зафіксували 202 летальних випадків.
Найбільше нових випадків за добу зафіксовано в Харківській (1492), Дніпропетровській (1332), Запорізькій (927), Житомирська(860), Донецька(816), Львівська(816).
Всього за час пандемії в Україні захворіли - 2 610 899 осіб, летальних випадків – 60137.
Нагадаємо, що протягом 13 жовтня, в Україні виявили майже 18 881 новий випадок коронавірусної інфекції.