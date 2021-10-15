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15 жовтня 2021, 10:17 73

В Україні виявили понад 13 тисяч нових хворих на COVID-19

15 жовтня 2021, 10:17 73
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з відкритих джерел
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Протягом попередньої доби, 14 жовтня, в Україні виявили майже 13 624 нових випадок коронавірусної інфекції. Серед лідерів за рівнем захворюваності залишається Харківська область

Як передає RegioNews, про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я України.

Серед нових захворілих 1177 дітей та 170 медпрацівників. Протягом доби було госпіталізовано 4 947 людини та одужали 4591 особа. Також за добу зафіксували 202 летальних випадків.

Найбільше нових випадків за добу зафіксовано в Харківській (1492), Дніпропетровській (1332), Запорізькій (927), Житомирська(860), Донецька(816), Львівська(816).

Всього за час пандемії в Україні захворіли - 2 610 899 осіб, летальних випадків – 60137.

Нагадаємо, що протягом 13 жовтня, в Україні виявили майже 18 881 новий випадок коронавірусної інфекції.

COVID-19 МОЗ ушпиталення зараження

 
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