Розпочата рятувальна операція українського корабля, що отримав пошкодження в Чорному морі
Військовий корабель ВМС ЗС України внаслідок погіршення погоди отримав пошкодження під час виконання завдань у Чорному морі. Розпочато рятувальну операцію
Про це повідомляє пресслужба ВМС ЗС України, передає RegioNews.
Відзначається, що на борту українського військового корабля в результаті різкого погіршення погодних умов виникла аварійна ситуація. В результаті корабель отримав пошкодження.
Після оцінки обстановки, було прийнято рішення про постановку корабля на якір з метою забезпечення проведення заходів з боротьби за живучість, - уточнили в пресслужбі.
Розпочато рятувальну операцію. У ній залучені кораблі і катери, а також повітряні судна Держприкордонслужби та ДСНС.
У військовому відомстві зазначили, що екіпажу вдалося стабілізувати аварійну ситуацію. Загрози життю для військових моряків і ризику втрати корабля немає.
Зараз триває операція з надання допомоги аварійному кораблю і повернення його в пункт постійної дислокації, - уточнили у ВМС.
Як повідомлялося, 3 липня у Чорному морі українське судно подало сигнал лиха: у корабля відмовив двигун.
Також відомо, що російські кораблі ігнорували сигнал лиха з українського катера.