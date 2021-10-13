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13 жовтня 2021, 21:52 4

Розпочата рятувальна операція українського корабля, що отримав пошкодження в Чорному морі

13 жовтня 2021, 21:52 4
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Фото з відкритих джерел
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Військовий корабель ВМС ЗС України внаслідок погіршення погоди отримав пошкодження під час виконання завдань у Чорному морі. Розпочато рятувальну операцію

Про це повідомляє пресслужба ВМС ЗС України, передає RegioNews.

Відзначається, що на борту українського військового корабля в результаті різкого погіршення погодних умов виникла аварійна ситуація. В результаті корабель отримав пошкодження.

Після оцінки обстановки, було прийнято рішення про постановку корабля на якір з метою забезпечення проведення заходів з боротьби за живучість, - уточнили в пресслужбі.

Розпочато рятувальну операцію. У ній залучені кораблі і катери, а також повітряні судна Держприкордонслужби та ДСНС.

У військовому відомстві зазначили, що екіпажу вдалося стабілізувати аварійну ситуацію. Загрози життю для військових моряків і ризику втрати корабля немає.

Зараз триває операція з надання допомоги аварійному кораблю і повернення його в пункт постійної дислокації, - уточнили у ВМС.

Як повідомлялося, 3 липня у Чорному морі українське судно подало сигнал лиха: у корабля відмовив двигун.

Також відомо, що російські кораблі ігнорували сигнал лиха з українського катера.

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