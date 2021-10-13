Начата спасательная операция украинского корабля, получившего повреждения в Черном море

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Военный корабль ВМС ВС Украины в результате ухудшения погоды получил повреждения во время выполнения задач в Черном море. Начата спасательная операция

Об этом сообщает пресс-служба ВМС ВС Украины, передает RegioNews.

Отмечается, что на борту украинского военного корабля в результате резкого ухудшения погодных условий возникла аварийная ситуация. В результате корабль получил повреждения.

После оценки обстановки было принято решение о постановке корабля на якорь с целью обеспечения проведения мероприятий по борьбе за живучесть, - уточнили в пресс-службе.

Начата спасательная операция. В ней привлечены корабли и катера, а также воздушные суда Госпогранслужбы и ГСЧС.

В военном ведомстве отметили, что экипажу удалось стабилизировать аварийную ситуацию. Угрозы жизни для военных моряков и риска потери корабля нет.

Сейчас идет операция по оказанию помощи аварийному кораблю и возвращению его в пункт постоянной дислокации, - уточнили в ВМС.

Как сообщалось, 3 июля в Черном море украинское судно подало сигнал бедствия: у корабля отказал двигатель.

Также известно, что российские корабли игнорировали сигнал бедствия с украинского катера.