В Украине заработали еще более 20 камер автофиксации нарушений ПДД

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Как пишет RegioNews, об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Он отметил, что еще 23 комплекса измерения скорости будут следить за водителями на дороге. Относительно расположения, то они будут работать на автомобильных дорогах городов Кременчуг, Черкассы, Луцк и Львов, а также в Винницкой, Волынской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Ровенской и Черниговской областях.

Напомним, что 28 августа на дорогах Украины заработали еще 20 камер автофиксации нарушений ПДД.

В то же время в полиции утверждают, что за период автоматической фиксации ПДД количество нарушений уменьшилось в восемь раз.