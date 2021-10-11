Напад на журналістів: очільник держбанку подав у відставку

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Відсторонений з посади після нападу на журналістів очільник правління "Укрексімбанку" Євген Мецгер подав у відставку.

Про це пише RegioNews з посиланням на його Facebook.

"Сьогодні я написав заяву про звільнення з посади голови правління АТ Укрексімбанк. Це логічний крок – єдино можливий у ситуації, коли потрібно відвернути негативні наслідки для банку", - зауважив Мецгер

Він зазначив, що написання заяви про відставку є його власною оцінкою того, що сталося в банку.

"Сподіваюсь, що цей крок допоможе відновленню довіри до банку", – зазначив Мецгер.

Нагадаємо, що 11 жовтня суд відправив Євгена Мецгера під домашній арешт.

Євген Мецгер не зміг стримати себе і накинувся на журналістів програми "Схеми" через питання про те, чому його банк видав магатомільйонний кредит бізнесмену, який веде бізнес і платить податки в так званій "ДНР". Мецгер дав вказівку схопити оператора "Схем" Олександра Мазуру, відібрати у нього дві камери і видалити весь записаний матеріал.

Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження через напад на журналістів "Схем", а самого очільника фінустанови відсторонено від посади до завершення розслідування.