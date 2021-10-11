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11 жовтня 2021, 16:42 9

Напад на журналістів "Схем": Суд відправив відстороненого керівника держбанку під домашній арешт

11 жовтня 2021, 16:42 9
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Суд обрав запобіжний захід відстороненному керівнику "Укрексімбанку" Євгену Мецгеру у вигляді нічного домашнього арешту

Про це пише RegioNews з посиланням на "Україна 24".

Прокуратура Києва просила суд обрати для відстороненого від посади голови Укрексімбанку Євгена Мецгера запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Нагадаємо, що голова правління "Укрексімбанку" Євген Мецгер не зміг стримати себе і накинувся на журналістів програми "Схеми" через питання про те, чому його банк видав магатомільйонний кредит бізнесмену, який веде бізнес і платить податки в так званій "ДНР". Мецгер дав вказівку схопити оператора "Схем" Олександра Мазуру, відібрати у нього дві камери і видалити весь записаний матеріал.

Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження через напад на журналістів "Схем", а самого очільника фінустанови відсторонено від посади до завершення розслідування.

Офіс генпрокурора розслідування кредит домашній арешт

 
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