При Министерстве внутренних дел появился офис по защите бизнеса

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Офис по защите бизнеса, который создали при Министерстве внутренних дел, будет защищать бизнес от нерыночных методов конкуренции и возможных злоупотреблений со стороны представителей правоохранительных органов

Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в интервью РБК-Украина, передает RegioNews.

Министр определил как приоритет защиту бизнеса от нерыночных методов конкуренции и возможных злоупотреблений со стороны представителей правоохранительных органов.

Третье, по его словам, это создание более благоприятных условий для Запада иностранных инвестиций в Украину.

Именно поэтому речь идет прежде всего об определенной неформальной рабочей группе, деятельность которой министр поручил именно мне. Мы определили контактную персону в руководстве Национальной полиции, мы ведем диалог как с бизнес-ассоциациями, так и с Офисом европейского бизнес-омбудсмена. И мы достаточно оптимистичны, - сообщил Енин.

По его словам, это прежде всего площадка для диалога. Министр, сообщил Енин, четко обозначил приоритеты для защиты бизнеса.

О чем, например, идет речь? Очень часто мы сталкиваемся с базовыми нарушениями прав человека в рамках уголовного производства. Очень часто мы, например, видим, что население мало доверяет тому полицейскому, с которым сталкивается. Именно поэтому мы внедряем новые элементы, - добавил он.

Как сообщалось, в Мариуполе задержали наркодельца, который предлагал сотруднику СБУ "крышевать" его бизнес.

Также известно, что в апреле в Раде зарегистрировали законопроект о поддержке бизнеса на период локдауна.