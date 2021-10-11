11:09  11 октября
В Украине 16 областей соответствуют "оранжевому" уровню опасности
11:03  11 октября
В Чернигове проходит прощание с умершим нардепом Антоном Поляковым
08:09  11 октября
На Донбассе зафиксировали десять нарушений: дважды стреляли из запрещенных вооружений
UA | RU
UA | RU
11 октября 2021, 11:59 178

При Министерстве внутренних дел появился офис по защите бизнеса

11 октября 2021, 11:59 178
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Офис по защите бизнеса, который создали при Министерстве внутренних дел, будет защищать бизнес от нерыночных методов конкуренции и возможных злоупотреблений со стороны представителей правоохранительных органов

Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в интервью РБК-Украина, передает RegioNews.

Министр определил как приоритет защиту бизнеса от нерыночных методов конкуренции и возможных злоупотреблений со стороны представителей правоохранительных органов.

Третье, по его словам, это создание более благоприятных условий для Запада иностранных инвестиций в Украину.

Именно поэтому речь идет прежде всего об определенной неформальной рабочей группе, деятельность которой министр поручил именно мне. Мы определили контактную персону в руководстве Национальной полиции, мы ведем диалог как с бизнес-ассоциациями, так и с Офисом европейского бизнес-омбудсмена. И мы достаточно оптимистичны, - сообщил Енин.

По его словам, это прежде всего площадка для диалога. Министр, сообщил Енин, четко обозначил приоритеты для защиты бизнеса.

О чем, например, идет речь? Очень часто мы сталкиваемся с базовыми нарушениями прав человека в рамках уголовного производства. Очень часто мы, например, видим, что население мало доверяет тому полицейскому, с которым сталкивается. Именно поэтому мы внедряем новые элементы, - добавил он.

Как сообщалось, в Мариуполе задержали наркодельца, который предлагал сотруднику СБУ "крышевать" его бизнес.

Также известно, что в апреле в Раде зарегистрировали законопроект о поддержке бизнеса на период локдауна.

бизнес защита МВД Евгений Енин

Дело об убийстве Шеремета могут отправить на новое рассмотрение – МВД
11 октября 2021, 10:25
Покушение на Шефира: назначены 30 экспертиз и найдены новые вещдоки
11 октября 2021, 09:51
В крови умершего нардепа Полякова нашли метадон - МВД
11 октября 2021, 08:26
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Убежище либерал-националистов. Как Притула собирает свою новую команду из успешных "старых лиц" Западной Украины
Взять на крючок. Кто и зачем вспомнил о земельных сделках Труханова и Галантерника
Все публикации »
Алексей Голобуцкий
Владимир Фесенко
Виктор Таран
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua