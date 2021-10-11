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11 жовтня 2021, 09:51 51

Замах на Шефіра: призначено 30 експертиз і знайдено нові речдоки

11 жовтня 2021, 09:51 51
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Фото: з відкритих джерел
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Правоохоронці вивчили близько 430 гектарів місцевості - район, в якому було скоєно замах на першого помічника президента Сергія Шефіра. В результаті були виявлені додаткові речові докази й призначені нові експертизи

Як передає RegioNews, про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін в інтерв'ю "РБК-Україна".

На сьогодні призначено близько 30 експертиз. Ми продовжуємо аналізувати величезний обсяг даних, здобутих з відповідних камер", - зазначив Єнін.

За словами Єніна, здійснював замах на Шефіра професіонал.

"Більше того, якщо порівняти цей замах на вбивство з тим злочином, який було вчинено в Черкасах, ми бачимо величезну різницю у швидкості встановлення об'єктивної істини в провадженні", - пояснює він.

Як зазначає Єнін, вже найближчим часом суспільству буде повідомлено про просування в цьому резонансному кримінальному провадженні.

Нагадаємо, 22 вересня на першого помічника президента Сергія Шефіра було скоєно замах.

В той же день за фактом обстрілу автомобіля Шефіра відкрили кримінальну справу про замах на вбивство.

Згодом у Нацполіції розповіли про версії замаху на першого помічника Зеленського. Також відомо, що експертиза підтвердила, що в автомобіль першого помічника президента потрапило 18 куль.

Сергій Шефір президент авто замах зброя МВС

 
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