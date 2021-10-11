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COVID в Україні: за добу виявили майже дев'ять тисяч нових випадків зараження
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11 жовтня 2021, 08:44 5

COVID в Україні: за добу виявили майже дев'ять тисяч нових випадків зараження

11 жовтня 2021, 08:44 5
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Фото: з відкритих джерел
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За минулу добу, 8 жовтня, в Україні виявили 8832 підтверджених випадки зараження коронавірусом. Серед захворілих - 863 дітей, медпрацівників - 78

Як передає RegioNews, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я України.

За даними міністерства, за добу госпіталізували 2 672 людини; летальних випадків - 207; одужали - 2053 людини.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Харківській (1419), Дніпропетровській (765), Одеській (690), Запорізькій (687) і Житомирській (510) областях і в Києві (213).

За добу протестовано: методом ПЛР - 23675 осіб, методом ІФА - 3480 осіб, експрес-тестами - 24909 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло - 2 550 089 осіб;
  • одужало - 2 292 480 осіб;
  • летальних випадків - 58 700;
  • проведено ПЛР-тестувань - 13 277 259.

Нагадаємо, за 9 жовтня 2021 року в Україні зафіксовано 11344 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

МОЗ коронавірус пандемія ушпиталення медики

 
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