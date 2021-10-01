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01 жовтня 2021, 13:39 7

У рамках ринку землі вже укладено більше 23 тисяч угод

01 жовтня 2021, 13:39 7
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Фото: з відкритих джерел
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Станом на 1 жовтня у рамках купівлі-продажу земельних ділянок укладено 23 710 угод. Найчастіше їх укладали у Київській та Полтавській областях

Про це повідомляє пресслужба Мінагрополітики, передає RegioNews.

Подали заяви для отримання доступу до Державного земельного кадастру 5093 нотаріусів.

Всього заяв - 5720, із них погоджено 5057, в черзі на розгляд - 3, відмову отримали 660", - йдеться у повідомленні.

У регіональному розрізі за кількістю угод найбільше укладали у Київській (1996) та Полтавській (1984) областях.

Раніше повідомлялось, що понад 70% українців підтримують проведення референдуму щодо заборони продажу сільгоспземлі.

Нагадаємо, від 1 липня в Україні відкрито ринок землі: мораторій на продаж сільгоспземель скасований.

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