У рамках ринку землі вже укладено більше 23 тисяч угод
Станом на 1 жовтня у рамках купівлі-продажу земельних ділянок укладено 23 710 угод. Найчастіше їх укладали у Київській та Полтавській областях
Про це повідомляє пресслужба Мінагрополітики, передає RegioNews.
Подали заяви для отримання доступу до Державного земельного кадастру 5093 нотаріусів.
Всього заяв - 5720, із них погоджено 5057, в черзі на розгляд - 3, відмову отримали 660", - йдеться у повідомленні.
У регіональному розрізі за кількістю угод найбільше укладали у Київській (1996) та Полтавській (1984) областях.
Раніше повідомлялось, що понад 70% українців підтримують проведення референдуму щодо заборони продажу сільгоспземлі.
Нагадаємо, від 1 липня в Україні відкрито ринок землі: мораторій на продаж сільгоспземель скасований.
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