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09 жовтня 2021, 11:59 13

За добу в Україні від коронавірусу щепили майже 150 тисяч осіб

09 жовтня 2021, 11:59 13
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Фото: з відкритих джерел
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В Україні за 8 жовтня проти коронавірусу щепили 148 735 людей. Таким чином, за увесь період вакцинальної кампанії було зроблено понад 13,5 млн щеплень

Як передає RegioNews, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я України.

З них друге щеплення отримали 74 774 людини, а першу дозу вакцини - 73 961 людина. Протягом доби працювали: 962 мобільні бригади, 3 153 пункти щеплення і 350 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 495 413 людей, з них отримали одну дозу – 7 495 411 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 083 379 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом з 24 лютого проведено 13 578 790 щеплень.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я України затвердило перелік професій, для яких вакцинування проти коронавірусу є обов’язковим. Наказ набирає чинності через місяць з моменту його публікації.

коронавірус МОЗ медики вакцинація бригади

 
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