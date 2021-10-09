За сутки в Украине от коронавируса привили почти 150 тысяч человек

Фото: из открытых источников

В Украине за 8 октября против коронавируса вакцинировали 148 735 человек. Таким образом, за весь период вакцинальной кампании было сделано более 13,5 млн прививок

Как передает RegioNews, об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины.

Из них вторую прививку получили 74 774 человека, а первую дозу вакцины - 73 961 человек. В течение суток работали: 962 мобильные бригады, 3 153 пункта прививки и 350 центров вакцинации.

С начала вакцинальной кампании привито 7 495 413 человек, из них получили одну дозу – 7 495 411 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 083 379 человек (из них двое человек получили одну дозу за рубежом).

Всего с 24 февраля проведено 13 578 790 прививок.

Напомним, Министерство здравоохранения Украины утвердило перечень профессий, для которых вакцинирование против коронавируса является обязательным. Приказ вступает в силу через месяц с момента его публикации.