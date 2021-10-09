14:13  09 октября
На Ровенщине не будут допускать к обучению непривитых от полиомиелита детей
10:44  09 октября
В Кабмине кресла могут потерять от трех до пяти министров - Арахамия
10:02  09 октября
Оккупанты на Донбассе стреляли из запрещенных вооружений, есть раненый
UA | RU
UA | RU
09 октября 2021, 11:59 13

За сутки в Украине от коронавируса привили почти 150 тысяч человек

09 октября 2021, 11:59 13
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Украине за 8 октября против коронавируса вакцинировали 148 735 человек. Таким образом, за весь период вакцинальной кампании было сделано более 13,5 млн прививок

Как передает RegioNews, об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины.

Из них вторую прививку получили 74 774 человека, а первую дозу вакцины - 73 961 человек. В течение суток работали: 962 мобильные бригады, 3 153 пункта прививки и 350 центров вакцинации.

С начала вакцинальной кампании привито 7 495 413 человек, из них получили одну дозу – 7 495 411 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 083 379 человек (из них двое человек получили одну дозу за рубежом).

Всего с 24 февраля проведено 13 578 790 прививок.

Напомним, Министерство здравоохранения Украины утвердило перечень профессий, для которых вакцинирование против коронавируса является обязательным. Приказ вступает в силу через месяц с момента его публикации.

коронавирус Минздрав медики вакцинация бригады

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Взять на крючок. Кто и зачем вспомнил о земельных сделках Труханова и Галантерника
Прощание с Разумковым: как Зеленский ничего не выиграл и лишь развязал своему бывшему партнеру руки
Все публикации »
Алексей Голобуцкий
Владимир Фесенко
Виктор Таран
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua