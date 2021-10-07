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07 октября 2021, 21:12 2

Госкомиссия обязала Харьковскую ОГА усилить карантинные ограничения в области

07 октября 2021, 21:12 2
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Фото из открытых источников
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Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на внеочередном заседании 7 октября поручила Харьковской областной государственной администрации усилить карантинные ограничения

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабинета министров, передает RegioNews.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко отметил, что в начале недели наблюдалось ухудшение эпидситуации на Харьковщине.

В области превышали два индикатора: количество положительных тестов и количество госпитализаций. Оперативно реагируя на данную ситуацию, было наращено количество тестирований и добавлены новые учреждения здравоохранения, в частности, больницы, которые имеют койки с кислородом. Это позволило нам вывести область из признаков, превышение которых позволяет устанавливать "красный" уровень эпидемической опасности, — подчеркнул министр.

Но ситуация с распространением COVID-19 остается напряженной, поэтому Комиссия приняла решение обязать Харьковскую областную государственную администрацию усилить противоэпидемические меры в регионе.

Критической нагрузки на систему здравоохранения в области нет. Но нужно усилить дополнительный надзор за увеличением количества заболеваний, — подытожил Ляшко.

Комиссия ТЭБ и ЧС поручила Харьковской ОГА:

- продолжать увеличивать количество ПЦР-тестов и экспресс-тестов;

- усилить контроль за соблюдением критериев госпитализации пациентов с коронавирусом, неукоснительно выполняя отраслевые стандарты организации оказания медицинской помощи больным COVID-19;

- обновить маршруты пациентов и их строгое выполнение медицинской службой области;

- инициировать установление дополнительных ограничительных противоэпидемических мероприятий на территории отдельных территориальных общин в пределах области.

Как сообщалось, в Украине за сутки обнаружили более 15 тысяч новых больных COVID-19.

Также известно, что в связи с ростом заболеваемости COVID-19 Тернополь возобновил покупку аппаратов ИВЛ.

Харьковская область COVID-19 комиссия карантин

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